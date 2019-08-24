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24 серпня 2019, субота, 06:00 6
Життя 2019-08-24T06:32:07+03:00
Українські Новини
Сильна спека і високий атмосферний тиск: прогноз від синоптика на останній тиждень літа

Сильна спека і високий атмосферний тиск: прогноз від синоптика на останній тиждень літа

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

В кінці тижня, День Прапора та День незалежності України продовжить панувати суха сонячна погода. Антициклон визначатиме метеоумови в більшості областей. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму блозі.

"Невеликий виняток становитимуть локальні дощі і грози в Прикарпатті і північному сході України. Температура повітря у західних областях та у північній частині протягом дня коливатиметься близько +24 +29 градусів", - повідомила синоптик.

Так, синоптик повідомила, що на півдні, в східних областях та в більшості центральних, крім Вінницької, спека утримається. Передбачається максимально +30 +35 градусів.

Крім того, в більшості областей вітер буде поривчастим, місцями до сильного.

"Наступний тиждень суттєвих змін у погоді не принесе. В Україні буде переважати суха погода, високий атмосферний тиск, сильна спека на півдні, сході та в центрі, на півночі і заході буде тепло, до помірної спеки", - зазначила Діденко.

За даними Діденко, в Києві 23-24 серпня, у День Прапора і День Незалежності, опадів не очікується, буде сухо і сонячно.

"Пориви північно-східного вітру можуть досягати 12-15 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +12 +15 градусів, вдень очікується +25 +28 градусів. Наступного тижня погода в Києві суттєво не зміниться - без опадів, поривчастий вітер, максимальна температура повітря +26 +28 градусів, місцями +28 +30 градусів", - додала синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, у більшості областей України очікується сильний вітер, спека триватиме на Півдні, Сході та в більшості центральних областей, +30..+35 градусів.

Тим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

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Photo by Pavlo Kubanov/UAF
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