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22 серпня 2019, четвер, 12:06 30
Силові структури 2019-08-22T14:30:03+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура має намір викликати на допит прокурора САП Ярову

Генпрокуратура має намір викликати на допит прокурора САП Ярову

Ольга Ярова. Фото:
Ольга Ярова. Фото: "Вісті"

Генеральна прокуратура має намір викликати на допит прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі "Роттердам+" Ольгу Ярову в рамках справи про втручання суддів Окружного адміністративного суду Києва в роботу державних органів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Її викличуть на допит", - сказав він.

За його словами, Ярова нібито фігурує в записах розмов суддів Окружного суду, що стало підставою подання проти неї скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і відсторонення її від справи "Роттердам+".

Дата допиту Ярої поки невідома.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію (КДКП) прокурорів знову притягнути до дисциплінарної відповідальності прокурора САП у справі "Роттердам+" Ольгу Ярову.

У червні КДКП оголосила догану прокурору САП по справі "Роттердам+" Ользі Яровії за участь у форумі передвиборчої програми "Новий курс" Юлії Тимошенко в червні 2018 року. Прокурор у справі "Роттердам+" Яра пояснила, що прийшла на форум до Тимошенко для написання наукової роботи.

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