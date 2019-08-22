Генпрокуратура має намір викликати на допит прокурора САП Ярову

Генеральна прокуратура має намір викликати на допит прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі "Роттердам+" Ольгу Ярову в рамках справи про втручання суддів Окружного адміністративного суду Києва в роботу державних органів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.



"Її викличуть на допит", - сказав він.



За його словами, Ярова нібито фігурує в записах розмов суддів Окружного суду, що стало підставою подання проти неї скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і відсторонення її від справи "Роттердам+".



Дата допиту Ярої поки невідома.



Як повідомляли Українські Новини, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію (КДКП) прокурорів знову притягнути до дисциплінарної відповідальності прокурора САП у справі "Роттердам+" Ольгу Ярову.



У червні КДКП оголосила догану прокурору САП по справі "Роттердам+" Ользі Яровії за участь у форумі передвиборчої програми "Новий курс" Юлії Тимошенко в червні 2018 року. Прокурор у справі "Роттердам+" Яра пояснила, що прийшла на форум до Тимошенко для написання наукової роботи.