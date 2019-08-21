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21 августа 2019, среда, 22:15 426
Судебная власть 2019-08-21T22:15:16+03:00
Українські Новини
Прокурор САП по делу "Роттердам+" Яровая снова угодила в скандал, - источник

Прокурор САП по делу "Роттердам+" Яровая снова угодила в скандал, - источник

Назар Холодницкий.
Назар Холодницкий.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий просит Квалифиционно-дисциплинарную комиссию (КДКП) прокуроров снова привлечь к дисциплинарной ответственности прокурора САП по делу "Роттердам+" Ольгу Яровую.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Жалоба по Яровой была подана 2 недели назад", - сказал он.

По его словам, на данный момент Яровая отстранена от расследования по делу "Роттердам+".

Решение о подаче еще одной жалобы в отношении Яровой в КДКП было принято после, того как в САП были переданы записи разговоров судей Окружного админсуда Киева, на которых якобы зафиксированы разговоры Яровой из судьями.

Как сообщали Українськi Новини, в июне КДКП объявила выговор прокурору САП по делу "Роттердам+" Ольге Яровой за участие в форуме предвыборной программы "Новый курс" Юлии Тимошенко в июне 2018 года. Прокурор по делу "Роттердам+" Яровая объяснила, что пришла на форум к Тимошенко для написания научной работы.

Тем временем журналист заявил, что подчиненные "заказали" Холодницкого.

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