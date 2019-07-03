КДКП объявила выговор прокурору САП Яровой за прогул работы ради форума Тимошенко

Квалификационно-дисциплинарная комиссия (КДКП) объявила выговор прокурору САП по делу "Роттердам+" Ольге Яровой за участие в форуме предвыборной программы "Новый курс" Юлии Тимошенко в июне 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель КДКП.

По его словам, решение КДКП было принято 12 июня.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила: привлечь к дисциплинарной ответственности начальника пятого отдела управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной Украины Яровую и наложить на нее дисциплинарное взыскание в виде выговора.

В ходе проведения проверки факты грубого нарушения правил прокурорской этики Яровой, не нашли своего подтверждения.

Не нашел своего подтверждения факт совершения Яровой дисциплинарного проступка, а именно совершение действий, порочащих звание прокурора и которые могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры.

Таким образом, в ходе дисциплинарного производства КДКП установила, что факты, изложенные в дисциплинарных жалобах частично нашли свое подтверждение и Яровая подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности по п. 7 ч. 1 ст. 43 Закона Украины "О прокуратуре", а именно: нарушение правил внутреннего служебного распорядка.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2018 года Яровая в рабочее время посетила форум "Новый курс" Тимошенко.

Она объяснила свое участие в форуме сбором материала для написания научной работы.