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03 июля 2019, среда, 15:12 515
Силовые структуры 2019-07-03T15:16:42+03:00
Українські Новини
КДКП объявила выговор прокурору САП Яровой за прогул работы ради форума Тимошенко

КДКП объявила выговор прокурору САП Яровой за прогул работы ради форума Тимошенко

Ольга Яровая на форуме Тимошенко. Скриншот youtu.be/Александр Мазур
Ольга Яровая на форуме Тимошенко. Скриншот youtu.be/Александр Мазур

Квалификационно-дисциплинарная комиссия (КДКП) объявила выговор прокурору САП по делу "Роттердам+" Ольге Яровой за участие в форуме предвыборной программы "Новый курс" Юлии Тимошенко в июне 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель КДКП.

По его словам, решение КДКП было принято 12 июня.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила: привлечь к дисциплинарной ответственности начальника пятого отдела управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной Украины Яровую и наложить на нее дисциплинарное взыскание в виде выговора.

В ходе проведения проверки факты грубого нарушения правил прокурорской этики Яровой, не нашли своего подтверждения.

Не нашел своего подтверждения факт совершения Яровой дисциплинарного проступка, а именно совершение действий, порочащих звание прокурора и которые могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры.

Таким образом, в ходе дисциплинарного производства КДКП установила, что факты, изложенные в дисциплинарных жалобах частично нашли свое подтверждение и Яровая подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности по п. 7 ч. 1 ст. 43 Закона Украины "О прокуратуре", а именно: нарушение правил внутреннего служебного распорядка.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2018 года Яровая в рабочее время посетила форум "Новый курс" Тимошенко.

Она объяснила свое участие в форуме сбором материала для написания научной работы.

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