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22 серпня 2019, четвер, 09:50 24
Суспільство 2019-08-22T11:00:03+03:00
Українські Новини
Мешканцям трьох міст Луганської області повернули водопостачання

Мешканцям трьох міст Луганської області повернули водопостачання

Водопостачання. Фото: pixabay.com/Arcаion
Водопостачання. Фото: pixabay.com/Arcаion

Енергопостачальна компанія "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) 21 серпня частково відновила енергопостачання насосних станцій комунального підприємства "Лисичанськводоканал" Лисичанської міської ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

За даними відомства, відновлено енергопостачання 3 з 4 насосних станцій і 2 каналізаційних, знеструмлених 19 серпня через борги водоканалу за електроенергію.

"Станом на 7:00 22 серпня здійснюється заповнення системи водою. Залишається знеструмленою 1 насосна станція "Привілля", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня 80 тис. людей залишилися без централізованого водопостачання через борги "Лисичанськводоканалв" за спожиту електроенергію в Луганській області.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій організувала підвіз води автоцистернами 80 тис. жителів Луганської області, які залишилися без водопостачання через борги за електроенергію комунального підприємства "Лисичанскводоканал" Лисичанської міської ради.

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