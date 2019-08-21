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21 августа 2019, среда, 11:50 178
Общество 2019-08-21T12:02:14+03:00
Українські Новини
Лисичанск без воды: спасатели подвозят тысячам жителей воду в автоцистернах

Лисичанск без воды: спасатели подвозят тысячам жителей воду в автоцистернах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям организовала подвоз воды автоцистернами оставшимся без водоснабжения из-за долгов за электроэнергию коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета 80 тыс. жителям Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 20 августа подразделения ГосЧС подвезли 61 куб. метров технической воды и 40 куб. м питьевой воды.

Еще 15 куб. м технической воды подвезли другие службы.

Сейчас обесточены 4 насосные станции и 2 канализационные насосные станции в Лисичанске, из-за чего без централизованного водоснабжения остаются жители Новодружеска, Привольного и частично Лисичанска.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Луганское энергетическое объединение вновь начало отключать должников от электроэнергии. 

Ранее стало известно, что с 20 августа водоканалы Украины могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.

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