Лисичанск без воды: спасатели подвозят тысячам жителей воду в автоцистернах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям организовала подвоз воды автоцистернами оставшимся без водоснабжения из-за долгов за электроэнергию коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета 80 тыс. жителям Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 20 августа подразделения ГосЧС подвезли 61 куб. метров технической воды и 40 куб. м питьевой воды.

Еще 15 куб. м технической воды подвезли другие службы.

Сейчас обесточены 4 насосные станции и 2 канализационные насосные станции в Лисичанске, из-за чего без централизованного водоснабжения остаются жители Новодружеска, Привольного и частично Лисичанска.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Луганское энергетическое объединение вновь начало отключать должников от электроэнергии.

Ранее стало известно, что с 20 августа водоканалы Украины могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.