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22 серпня 2019, четвер, 08:00 14
Силові структури 2019-08-22T10:15:02+03:00
Українські Новини
Бойовики поранили одного українського військового на Донбасі

Бойовики поранили одного українського військового на Донбасі

Вчора, 21 серпня в зоні проведення ООС на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Був поранений один боєць ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 7 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Наголошується, що за минулу добу в результаті обстрілу ворожих один наш військовослужбовець отримав поранення.

"З початку поточної доби зафіксовано 2 ворожих обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід": поблизу Водяного - з станкового протитанкового гранатомета; неподалік Новотроїцького - з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - наголосили у штабі.

Як повідомляли Українські Новини, заміновані території на Донбасі тепер можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта.

Також 20 серпня на Донбасі під час обстрілу бойовиків поранений боєць ЗСУ.

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