Під Києвом за розбій затримані троє грузинів, двом з яких Зеленський дав громадянство

В Україні затримані троє грузинів, двом з яких в кінці червня президент Володимир Зеленський надав українське громадянство. Про це пише "Грузія Online".

Так, у Київській області за звинуваченням у розбої тбыли затримано 43-річний Міріан Гочадзе, 41-річний Тенгіз Занадзе і 33-річний Леван Хуцишвілі.

Наголошується, що Міріан Гочадзе до 2013 року був начальником загону спеціального призначення МВС і залишив Грузію після зміни влади. Тенгіз Занадзе також працював в органах МВС з 2004 по 2013 роки, а Леван Хуцишвілі, що працював в органах МВС з 2006 року, був начальником одного з управлінь в прикордонній поліції.

Після переїзду з Грузії всі троє брали активну участь у бойових операціях на Донбасі, а в останні кілька років займалися приватним бізнесом. Двом із них - Тенгизу Занадзе і Левану Хуцишвілі - Зеленський надав громадянство в кінці червня поточного року. Між тим, в поліції Київської області повідомили, що затримані - особи, які мають посвідку на проживання в Україні.

Проте нещодавно вказані особи проникли в будинок підприємця в Борисполі і, погрожуючи власнику вогнепальною зброєю, зв'язали його, після чого забрали з хати гроші та угнали належний йому автомобіль. Після цього їх затримали. Уточнюється, що за даними джерел, злочини вони спланували після того, як бізнесмен заборгував їм велику суму грошей, яку відмовлявся виплачувати.

Слідство ведеться по 187-ї статті КК України (розбій). У МВС Грузії підтверджують факт затримання, і повідомляють, що активно співпрацюють з українськими правоохоронцями для розслідування даної справи.

Нагадаємо, Зеленський дав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України.

Тим часом іноземці-добровольці зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою.