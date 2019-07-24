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  • ДБР затримало директора Національного природного парку в Рівненській області при отриманні хабара $5 тис
24 липня 2019, середа, 10:06 17
Події 2019-07-24T11:45:03+03:00
Українські Новини
ДБР затримало директора Національного природного парку в Рівненській області при отриманні хабара $5 тис

ДБР затримало директора Національного природного парку в Рівненській області при отриманні хабара $5 тис

Державне бюро розслідувань затримало директора Національного природного парку в Рівненській області при отриманні хабара в розмірі 5 тисяч доларів. Про це йдеться в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.

"На Рівненщині затримали директора Національного природного парку за одержання 5 000 доларів США", - йдеться в ньому.

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Хмельницькому, задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди директором.

За попередньою інформацією, чиновник вимагав та отримав хабар від директора одного з фермерських господарств.

За гроші чиновник обіцяв не створювати перешкод у діяльності фермерського господарства, а також сприяння в оформленні і погодженні документів по перенесенню меж земельної ділянки.

Розпочато розслідування за фактом одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаний з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368) Кримінального кодексу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

Оперативне супроводження - Управління Служби безпеки України в Рівненській області.

Санкція статті: у разі доведення провини посадовій особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР взяла на хабарі в $110 тис. за оренду землі главу райдміністрації під Рівне.

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