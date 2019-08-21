Патрульні, які зупинили водія екс-начальника Дніпропетровської поліції Глуховері, продовжують служити в поліції

Патрульні, які зупинили водія екс-начальника Дніпропетровської поліції Глуховері, продовжують служити в поліці

Співробітники патрульної поліції, які в 2018 році зупинили водія колишнього начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталія Глуховері, продовжують працювати на службі в поліцейському батальйоні.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

"За інформацією, наданою департаментом патрульної поліції Національної поліції, повідомляємо, що співробітники управління патрульної поліції в Дніпропетровській області департаменту патрульної поліції, які в 2018 році стали учасниками подій (зупинки водія Глуховері - ред.), проходять службу на посадах поліцейських в батальйоні №4 Патрульної поліції в Дніпропетровській області", - сказано у відповіді.

Також Нацполіція повідомила, що автомобіль Range Rover, яким керував водій Глуховері, знаходиться на балансі поліції Дніпропетровської області і був переданий поліції в рахунок погашення заборгованості за зберігання автомобіля на тимчасовому майданчику ДАІ.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує можливе перевищення влади і службових повноважень Глуховерей.

Президент Володимир Зеленський вимагав від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити підозрюваного в перевищенні службових повноважень начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталія Глуховерю.

Глуховеря задекларував 395 тис. гривень за 2018.