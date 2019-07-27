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27 липня 2019, субота, 16:20 15
Силові структури 2019-07-27T17:15:01+03:00
Українські Новини
Начальник поліції Дніпропетровщини міг перевищити свої службові повноваження, - ДБР

Начальник поліції Дніпропетровщини міг перевищити свої службові повноваження, - ДБР

Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади та службових повноважень начальником Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталієм Глуховерею, який задекларував 395 тис. гривень за 2018.

Про це сказано в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.

"12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля був водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. При спілкуванні з патрульними водій, ймовірно, подзвонив керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підставою для відкриття кримінального провадження стала інформація про вказану подію в ЗМІ.

Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжується насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї або спеціальних засобів).

Як повідомляли Українські Новини, 25 липня Національна поліція, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро затримали колишнього начальника Головного управління Нацполиции в Одеській області Дмитра Головіна.

Головін і ще троє фігурантів підозрюються в розкраданні великої партії сигарет (вартістю близько 50 млн гривень), які були викрадені зі складу речових доказів.

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