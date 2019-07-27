Начальник поліції Дніпропетровщини міг перевищити свої службові повноваження, - ДБР

Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади та службових повноважень начальником Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталієм Глуховерею, який задекларував 395 тис. гривень за 2018.\r\nПро це сказано в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.\r\n"12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля був водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. При спілкуванні з патрульними водій, ймовірно, подзвонив керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських ", - сказано в повідомленні.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EZ507rE-aYw" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЗазначається, що підставою для відкриття кримінального провадження стала інформація про вказану подію в ЗМІ.\r\nРозслідування ведеться за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжується насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї або спеціальних засобів).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 липня Національна поліція, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро затримали колишнього начальника Головного управління Нацполиции в Одеській області Дмитра Головіна.\r\nГоловін і ще троє фігурантів підозрюються в розкраданні великої партії сигарет (вартістю близько 50 млн гривень), які були викрадені зі складу речових доказів.