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27 липня 2019, субота, 16:40 55
Президент 2019-07-27T17:15:09+03:00
Українські Новини
Зеленський вимагає від Авакова звільнити голову поліції Дніпропетровщини Глуховерю

Зеленський вимагає від Авакова звільнити голову поліції Дніпропетровщини Глуховерю

Президент Володимир Зеленський вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити підозрюваного в перевищенні службових повноважень начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталія Глуховерю.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого і безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами. Я хочу попередити всіх чиновників у Києві й по всій країні - від обласного центру до маленького села - часи безкарності й особливого до вас відношення, до якого ви так звикли за часів усіх попередніх президентів України, назавжди минули", - написав він.

З його слів, ситуація з Глуховерею шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, "які дійсно переконані, що вони разом зі своїм обслуговуючим персоналом живуть над законом".

"Переглянувши його (відео), у мене спочатку не було слів - навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися", - додав глава держави.

У вересні 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля був водій Глуховері, який при спілкуванні з патрульними, ймовірно, подзвонив своєму шефу. Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських.

Як повідомляли Українські Новини, начальник управління Нацполіції в Дніпропетровській області Глуховеря задекларував 395 тис. гривень за 2018.

Також Зеленський відчитав голову Миколаївської ОДА і закликав звільнитися.

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