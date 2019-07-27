Зеленський вимагає від Авакова звільнити голову поліції Дніпропетровщини Глуховерю

Президент Володимир Зеленський вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити підозрюваного в перевищенні службових повноважень начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталія Глуховерю.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого і безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами. Я хочу попередити всіх чиновників у Києві й по всій країні - від обласного центру до маленького села - часи безкарності й особливого до вас відношення, до якого ви так звикли за часів усіх попередніх президентів України, назавжди минули", - написав він.

З його слів, ситуація з Глуховерею шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, "які дійсно переконані, що вони разом зі своїм обслуговуючим персоналом живуть над законом".

"Переглянувши його (відео), у мене спочатку не було слів - навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися", - додав глава держави.

У вересні 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля був водій Глуховері, який при спілкуванні з патрульними, ймовірно, подзвонив своєму шефу. Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських.

Як повідомляли Українські Новини, начальник управління Нацполіції в Дніпропетровській області Глуховеря задекларував 395 тис. гривень за 2018.

Також Зеленський відчитав голову Миколаївської ОДА і закликав звільнитися.