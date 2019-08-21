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21 серпня 2019, середа, 14:20 20
Кабмін 2019-08-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" прогнозують, що один з міністрів збереже своє крісло в новому Кабміні

У "Слузі народу" прогнозують, що один з міністрів збереже своє крісло в новому Кабміні

Обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські новини.

"Хто залишиться... Я точно знаю, що один 100%", - сказав він.

Називати міністра політик відмовився, проте зазначив, що у всіх є шанс.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за "оптимізацію" кількості міністерства у наступній каденції уряду і пропонує скоротити їх до дванадцяти. Наразі Кабінет міністрів налічує 25 членів, в тому числі прем'єр-міністра і шість віце-прем'єрів.

Також в кінці липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністрам готуватися до передачі справ новому Кабінетові Міністрів, який буде сформований новою Верховною Радою. Також Гройсман запевнив, що його Кабмін забезпечить стабільність в країні та підготовку до нового опалювального сезону під час перехідного періоду.

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