Міністр Саєнко в липні потроїв оклад за рахунок премій, надбавок і відрядних

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка за липень становила 41,9 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Саєнко в липні, становила 41 917 гривень, з них посадовий оклад - 12 930 гривень, надбавка за вислугу років - 2 327 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 991 гривню, індексація - 689 гривень, премія - 8 563 гривні, відпускні - 1 583 гривні, витрати на відрядження - 4 834 гривні.

Сума утриманих податків становила 8 174 гривні.

Фактична сума коштів, отримана Саєнко, становила 33 743 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, дохід міністра Саєнко за червень виріс на кілька тисяч гривень. Фактична сума коштів, отримана Саєнком, становила 35 380 гривень.

Також міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко задекларував продаж автомобіля Acura і купівлю Toyota Land Cruiser за 902 тис. гривень.

А прем'єр-міністр Володимир Гройсман в липні отримав зарплату ще менше, ніж у червні. Фактична сума, отримана прем'єром, становила 30 115 гривень.