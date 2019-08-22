підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 серпня 2019, четвер, 06:15 11 Документ
Кабмін 2019-08-22T08:09:05+03:00
Українські Новини
Міністр Саєнко в липні потроїв оклад за рахунок премій, надбавок і відрядних

Міністр Саєнко в липні потроїв оклад за рахунок премій, надбавок і відрядних

Олександр Саєнко
Олександр Саєнко

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка за липень становила 41,9 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Саєнко в липні, становила 41 917 гривень, з них посадовий оклад - 12 930 гривень, надбавка за вислугу років - 2 327 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 991 гривню, індексація - 689 гривень, премія - 8 563 гривні, відпускні - 1 583 гривні, витрати на відрядження - 4 834 гривні.

Сума утриманих податків становила 8 174 гривні.

Фактична сума коштів, отримана Саєнко, становила 33 743 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, дохід міністра Саєнко за червень виріс на кілька тисяч гривень. Фактична сума коштів, отримана Саєнком, становила 35 380 гривень.

Також міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко задекларував продаж автомобіля Acura і купівлю Toyota Land Cruiser за 902 тис. гривень.

А прем'єр-міністр Володимир Гройсман в липні отримав зарплату ще менше, ніж у червні. Фактична сума, отримана прем'єром, становила 30 115 гривень.

Більше новин про: Кабмін зарплати чиновників Олександр Саєнко

Архів
Новини
Бойовики поранили одного українського військового на Донбасі 08:00
Кабмін встановив ліміти абонплати за житлово-комунальні послуги 07:11
Іноземні
Штраф за нерозмитнені "євробляхи" вступив в дію, але штрафувати не будуть 07:00 Доповнено
Кабмін затвердив типові договори на теплопостачання: що повинно бути в документі 06:15
Міністр Саєнко в липні потроїв оклад за рахунок премій, надбавок і відрядних 06:15 Документ
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка 16:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok