Доход министра Саенко за июнь вырос на несколько тысяч гривен

Заработная плата министра Кабинета Министров Александра Саенко, который задекларировал свой доход за 2018 год, за июнь составила 44 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Саенко в июне, составила 43 950 гривен, из них должностной оклад - 15 105 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 719 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 839 гривен, индексация - 682 гривны, премия - 11 027 гривен, отпускные - 1 578 гривен.\r\nСумма удержанных налогов составила 8 570 гривен. \r\n\r\n\r\n\r\nФактическая сумма средств, полученная Саенко, составила 35 380 гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Саенко задекларировал продажу и покупку автомобиля.