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20 июля 2019, суббота, 07:58 419 Документ
Кабмин 2019-07-20T07:58:01+03:00
Українські Новини
Доход министра Саенко за июнь вырос на несколько тысяч гривен

Доход министра Саенко за июнь вырос на несколько тысяч гривен

Министр Кабинета министров Александр Саенко. Фото: Українське Фото
Министр Кабинета министров Александр Саенко. Фото: Українське Фото

Заработная плата министра Кабинета Министров Александра Саенко, который задекларировал свой доход за 2018 год, за июнь составила 44 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Саенко в июне, составила 43 950 гривен, из них должностной оклад - 15 105 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 719 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 839 гривен, индексация - 682 гривны, премия - 11 027 гривен, отпускные - 1 578 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 570 гривен. 

Фактическая сумма средств, полученная Саенко, составила 35 380 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Саенко задекларировал продажу и покупку автомобиля

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