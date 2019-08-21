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21 серпня 2019, середа, 13:41 13
Силові структури 2019-08-21T13:43:00+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура має намір оскаржити відновлення Голомші на посаді першого заступника генпрокурора

Генпрокуратура має намір оскаржити відновлення Голомші на посаді першого заступника генпрокурора

Микола Голомша. Фото: facebook.com/Микола-Голомша
Микола Голомша. Фото: facebook.com/Микола-Голомша

Генеральна прокуратура має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який поновив на посаді першого заступника генерального прокурора Миколу Голомшу, звільненого в порядку виконання закону України "Про очищення влади" (люстрації).

Про це Українським Новинам повідомив представник Генпрокуратури.

"Рішення буде оскаржене", - сказав він.

Скарга буде подана в київський апеляційний адмінсуд.

При цьому, як повідомив співрозмовник, найімовірніше доля Голомші буде залежати вже від нового генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді першого заступника генерального прокурора Миколу Голомшу, звільненого в порядку виконання закону України "Про очищення влади" (люстрації).

В жовтні 2014 року Генеральний прокурор Віталій Ярема звільнив Миколу Голомшу з посади першого заступника Генерального прокурора в порядку виконання закону про люстрацію.

Тоді Голомша заявив, що не бачить себе в політиці.

Тим часом Голомша ще не вирішив, чи повернеться в ГПУ на роботу.

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