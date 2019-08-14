Голомша еще не решил, вернется ли в ГПУ на работу

Восстановленный судом в должности заместителя генерального прокурора Николай Голомша считает решение о его восстановлении справедливым и еще не знает, вернется ли в Генпрокуратуру.\r\nОб этом он сказал Українським Новинам.\r\n"Я считаю, что решение справедливое. Это результат кропотливой работы", - сказал он.\r\nТакже он отметил, что попал под люстрацию исключительно по политическим мотивам.\r\nОн пояснил, что в 2006 году расследовал дело против бывшего Президента Петра Порошенко относительно коррупции и считает, что именно это легло в основу его псевдолюстрации.\r\nГоломша добавил, что 15 августа не пойдет в Генпрокуратуру в связи с решением суда, поскольку находится в отъезде.\r\n"Я взял неделю на размышления. Я еще думаю, что делать дальше", - подытожил он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).\r\nВ октябре 2014 года Голомша был уволен с должности заместителя генерального прокурора в порядке люстрации.\r\nТогда Голомша заявил, что не видит себя в политике.