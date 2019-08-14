подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 августа 2019, среда, 15:45 44
Силовые структуры 2019-08-14T15:49:19+03:00
Українські Новини
Голомша еще не решил, вернется ли в ГПУ на работу

Голомша еще не решил, вернется ли в ГПУ на работу

Николай Голомша. Фото: 112 Украина
Николай Голомша. Фото: 112 Украина

Восстановленный судом в должности заместителя генерального прокурора Николай Голомша считает решение о его восстановлении справедливым и еще не знает, вернется ли в Генпрокуратуру.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я считаю, что решение справедливое. Это результат кропотливой работы", - сказал он.

Также он отметил, что попал под люстрацию исключительно по политическим мотивам.

Он пояснил, что в 2006 году расследовал дело против бывшего Президента Петра Порошенко относительно коррупции и считает, что именно это легло в основу его псевдолюстрации.

Голомша добавил, что 15 августа не пойдет в Генпрокуратуру в связи с решением суда, поскольку находится в отъезде.

"Я взял неделю на размышления. Я еще думаю, что делать дальше", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).

В октябре 2014 года Голомша был уволен с должности заместителя генерального прокурора в порядке люстрации.

Тогда Голомша заявил, что не видит себя в политике.

Больше новостей о: ГПУ Голомша судебное решение Окружной административный суд Киева

Архив
Новости
Столкновение полицейских с активистами в аэропорту Гонконгаю Скриншот\BBC News
Протесты в Гонконге: рейсы возобновляются на фоне новых мер безопасности. 16:10
Суд Люксембурга обязал "Газпром" выплатить $2,6 млрд "Нефтегазу" 16:03
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Голомша еще не решил, вернется ли в ГПУ на работу 15:45
С начала года "Нефтегаз" уплатил в госбюджет более 70 млрд гривен 15:37
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok