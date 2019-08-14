Голомша еще не решил, вернется ли в ГПУ на работу

Восстановленный судом в должности заместителя генерального прокурора Николай Голомша считает решение о его восстановлении справедливым и еще не знает, вернется ли в Генпрокуратуру.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я считаю, что решение справедливое. Это результат кропотливой работы", - сказал он.

Также он отметил, что попал под люстрацию исключительно по политическим мотивам.

Он пояснил, что в 2006 году расследовал дело против бывшего Президента Петра Порошенко относительно коррупции и считает, что именно это легло в основу его псевдолюстрации.

Голомша добавил, что 15 августа не пойдет в Генпрокуратуру в связи с решением суда, поскольку находится в отъезде.

"Я взял неделю на размышления. Я еще думаю, что делать дальше", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).

В октябре 2014 года Голомша был уволен с должности заместителя генерального прокурора в порядке люстрации.

Тогда Голомша заявил, что не видит себя в политике.