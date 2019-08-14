Суд восстановил первого замгенпрокурора Голомшу, уволенного по люстрации

Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску Николая Голомши к Генпрокуратуре, постановил - признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его увольнении с должности первого заместителя Генерального прокурора Украины и постановил восстановить Николая Голомшу в должности", - сказано в нем.

По мнению суда, при проведении люстрации должен быть соблюден индивидуальный характер такой ответственности, то есть вина чиновника должна быть доказана в каждом конкретном случае.

В то же время, ответчиком - Генеральной прокуратурой не было представлено доказательств принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия направленные на узурпацию власти экс-Президентом Виктором Януковичем.

Суд считает, что истец не может быть привлечен к ответственности только в силу одного факта занятия им должности.

Рассмотрение данного дела длилось с ноября 2014 года и в апреле 2015 года года было остановлено до решения Конституционным Судом относительно соответствия Конституции норм закона о люстрации.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2016 года генпрокурор Юрий Луценко назначил на должность первого заместителя прокурора Тернопольской области Николая Голомшу, который приходится племянником бывшему замгенпрокурора Николаю Голомше.

В октябре 2014 года Голомша был уволен с должности заместителя генерального прокурора в порядке люстрации.

Тогда Голомша заявил, что не видит себя в политике.