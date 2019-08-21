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  • Disney і Sony не змогли домовитися про "долю" Людини-павука: він може покинути кіновсесвіт Marvel
21 серпня 2019, середа, 12:21 7
Життя 2019-08-21T13:30:02+03:00
Українські Новини
Disney і Sony не змогли домовитися про "долю" Людини-павука: він може покинути кіновсесвіт Marvel

Disney і Sony не змогли домовитися про "долю" Людини-павука: він може покинути кіновсесвіт Marvel

Студія корпорації Disney не змогла досягти угоди з компанією Sony Pictures щодо зйомок фільмів про супергероя Людини-павука, що загрожує в цілому виходом персонажа з кіновсесвіту Marvel. Про це повідомляє видання Deadline.

Так, повідомляється, що президент Marvel Studios Кевін Файгі більше не буде як продюсер випускати фільми про супергероя Людину-павука.

Наголошується, що Файгі швидше за все не буде продюсувати дві картини про Людину-павука, які знаходяться в роботі наразі. А в цілому загрожує виходом супергероя з числа персонажів розширеного кіновсесвіту Marvel.

За даними джерел, Disney запропонували ділити фінансування і прибуток від фільмів про Людину-павука навпіл, але Sony відкинула цю пропозицію, побажавши зберегти за собою право на левову частку прибутку від франшизи.

Як повідомляли Українські Новини, Sony і Marvel обговорювали появу Людини-павука в "Першому месникові".

Тим часом Marvel готує масштабні проекти: анонси кіновсесвіту на три роки.

Також "Месники: Завершення" побили світовий рекорд прокату за перший вікенд.

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