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28 апреля 2019, воскресенье, 21:26 314 Инфографика
Шоу-бизнес 2019-04-28T21:55:53+03:00
Українські Новини
"Мстители: Завершение" побили мировой рекорд проката за первый уикенд и могут обогнать по сборам "Аватара"

"Мстители: Завершение" побили мировой рекорд проката за первый уикенд и могут обогнать по сборам "Аватара"

Фильм вселенной Marvel "Мстители: Завершение" Энтони и Джо Русса, который вышел в украинский прокат 25 апреля, побил мировой рекорд по сборам за первый прокатный уикенд, заработав $1,2 млрд и обогнав прошлого рекордсмена - "Мстители: Война бесконечности" со сборами в $640 млн в два раза, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Walt Disney Co.

В США и Канаде "Мстители: Завершение" также собрали $350 млн в первые выходные, в Китае - $330,5 млн.

Также был побит внутренний рекорд США, лента собрала $156,7 млн в день премьеры, включая предварительные показы, превзойдя $119 млн, которые собрали в день премьеры в 2015 году "Звездные войны: Пробуждение силы".

Инфографика: BloombergИнфографика: Bloomberg

"Мстители: Завершение" транслировались на 4662 экранах в США и Канаде.

"Мы удивлены реакцией всех зрителей и поклонников по всему миру", - заявила  Кэтлин Тафф, президент дистрибуции Walt Disney Pictures.

Несмотря на широкую востребованность супергеройской ленты по всему миру, такой результат принесла в основном молодая аудитория, в которую вошли 57% мужчин в возрасте от 25 до 34 лет - людей, которые были подростками или раннего взрослого возраста, когда выходили первые фильм франшизы.

Семьи составляли лишь 18% аудитории.

Согласно прогнозу Bloomberg, общие сборы фильма могут достигнуть $2,5 млрд. Только один фильм в истории собрал больше этой суммы - в 2009 году "Аватар" заработал $2,788 млрд в мировом прокате.

Как сообщали Українські Новини, билеты на "Мстители: Завершение" вселенной Marvel начали раскупать еще месяц назад

В прошлом году умер создатель супергероев Marvel Стэн Ли, но перед смертью он придумал нового героя. 

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