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21 серпня 2019, середа, 11:50 12
Суспільство 2019-08-21T14:00:03+03:00
Українські Новини
Лисичанськ без води: рятувальники підвозять тисячам жителів воду в автоцистернах

Лисичанськ без води: рятувальники підвозять тисячам жителів воду в автоцистернах

Державна служба з надзвичайних ситуацій організувала підвіз води автоцистернами що залишилися без водопостачання через борги за електроенергію комунального підприємства "Лисичанськводоканал" Лисичанської міської ради 80 тис. жителів Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

За даними відомства, 20 серпня підрозділи ДСНС підвезли 61 куб. метрів технічної води і 40 куб. м питної води.

Ще 15 куб. м технічної води підвезли інші служби.

Зараз знеструмлені 4 насосні станції і 2 каналізаційні насосні станції в Лисичанську, через що без централізованого водопостачання залишаються мешканці Новодружеська, Привольного і частково Лисичанська.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Луганське енергетичне об'єднання знову почало відключати боржників від електроенергії.

Раніше стало відомо, що з 20 серпня водоканали України можуть перейти на погодинну подачу води через брак коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств.

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