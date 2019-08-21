У ЗЕкоманді хочуть призначити в АМКУ дочку викладача Зеленського

18 серпня Ірина Копайгора подала до реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію кандидата на посаду державної уповноваженої АМКУ.\r\nПро це свідчать дані з реєстру НАЗК, пишуть "Наші гроші".\r\nІрина Копайгора зареєстрована та проживає у Кривому Розі. Працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки.\r\nЗазначимо, що у цьому інституті юридичну освіту отримав чинний президент України Володимир Зеленський.\r\nУ цьому ж інституті викладає батько претендентки на крісло державної уповноваженої – Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, Копайгора викладав Зеленському теорію держави і права.\r\nСам Копайгора коментував успіх Володимира Зеленського, високо оцінюючи його особистісні якості та позитивно характеризуючи його досягнення.\r\n"Саме Володимир не одного разу просив порад, і ніколи не пропускав пар, хоча грав у спектаклях і виступав у театрі", – згадував Копайгора.\r\nТакож відомо, що у Криворізькому економічному інституті працює батько Володимира Зеленського, Олександр Зеленський.\r\nОкрім викладання в КНЕУ Ірина Копайгора також отримує заробітну плату за сумісництвом у МАУП Кривий Ріг.\r\nНагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський звільнив Першого заступника голови АМКУ Марію Нижник. Звільнення були проведені без відповідних подань прем'єр-міністра, передбачених законом.\r\n5 липня Зеленський звільнив заступника голови Антимонопольного комітету (АМКУ) Андрія Вовка та уповноважених Валерія Поюховича і Агію Загребельську.