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21 серпня 2019, середа, 10:55 9 Документ
Силові структури 2019-08-21T11:30:01+03:00
Українські Новини
Справа Шульмана: ГПУ відмовляється розкривати подробиці "полювання" на опонента Коломойського

Справа Шульмана: ГПУ відмовляється розкривати подробиці "полювання" на опонента Коломойського

Вадим Шульман. Фото: facebook
Вадим Шульман. Фото: facebook

Генеральна прокуратура відмовилася оприлюднити подробиці кримінального провадження, відкритого проти бізнесмена, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана, який є колишнім бізнес-партнером Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українським Новинам.

Відомство відмовилося оприлюднити якісь подробиці кримінального провадження проти опонента Коломойського.

"Запитувана інформація стосується правовідносин, які випливають з кримінального процесуального законодавства", - сказано у відповіді Генпрокуратури.

Зазначається, що відомості даного розслідування не підлягають розголошенню.

Таким чином, Генпрокуратура відмовилася відповісти, коли Шульману було повідомлено про підозру, в чому саме його підозрюють, чи оголошений він у міжнародний розшук.

Також Генпрокуратура відмовилася відповісти, який саме прокурор є процесуальним керівником в даній справі.

У той же час, за даними джерела Українських Новин в правоохоронних органах, справу проти Шульмана відкрив прокурор Костянтин Кулик, якого колишній Президент Петро Порошенко звинувачував у зв'язках з Коломойським.

Як повідомляли Українські Новини, у липні поліція оголосила в розшук бізнесмена Шульмана.

Зазначено, що йому висунуто підозру у ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ФБР США відкрило справу проти Коломойського за заявою Шульмана.

У травні 2017 року Шульман подав позов до Високого суду Лондона, в якому звинуватив Коломойського і Боголюбова в шахрайстві на більш ніж 500 млн доларів.

Шульман - колишній партнер Коломойського і Боголюбова по гірничо-металургійного бізнесу.

Він стверджує, що партнери обманули його і з 2000 по 2007 рік він не отримував прибутки від своєї частки в спільному бізнесі.

Шульман також виявив пропажу 30 млн доларів, які довірив партнерам для інвестування в американський завод.

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