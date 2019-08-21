Справа Шульмана: ГПУ відмовляється розкривати подробиці "полювання" на опонента Коломойського

Генеральна прокуратура відмовилася оприлюднити подробиці кримінального провадження, відкритого проти бізнесмена, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана, який є колишнім бізнес-партнером Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.\r\nПро це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українським Новинам.\r\nВідомство відмовилося оприлюднити якісь подробиці кримінального провадження проти опонента Коломойського.\r\n"Запитувана інформація стосується правовідносин, які випливають з кримінального процесуального законодавства", - сказано у відповіді Генпрокуратури.\r\n\r\nЗазначається, що відомості даного розслідування не підлягають розголошенню.\r\nТаким чином, Генпрокуратура відмовилася відповісти, коли Шульману було повідомлено про підозру, в чому саме його підозрюють, чи оголошений він у міжнародний розшук.\r\nТакож Генпрокуратура відмовилася відповісти, який саме прокурор є процесуальним керівником в даній справі.\r\nУ той же час, за даними джерела Українських Новин в правоохоронних органах, справу проти Шульмана відкрив прокурор Костянтин Кулик, якого колишній Президент Петро Порошенко звинувачував у зв'язках з Коломойським.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у липні поліція оголосила в розшук бізнесмена Шульмана.\r\nЗазначено, що йому висунуто підозру у ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.\r\nРаніше ЗМІ повідомляли, що ФБР США відкрило справу проти Коломойського за заявою Шульмана.\r\nУ травні 2017 року Шульман подав позов до Високого суду Лондона, в якому звинуватив Коломойського і Боголюбова в шахрайстві на більш ніж 500 млн доларів.\r\nШульман - колишній партнер Коломойського і Боголюбова по гірничо-металургійного бізнесу.\r\nВін стверджує, що партнери обманули його і з 2000 по 2007 рік він не отримував прибутки від своєї частки в спільному бізнесі.\r\nШульман також виявив пропажу 30 млн доларів, які довірив партнерам для інвестування в американський завод.