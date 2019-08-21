Офіційно опублікований останній депутат Ради

Офіційне видання Верховної Ради "Голос України" опублікувало результати виборів Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №210 в Чернігівській області.

Список опублікований у виданні в середу, передають Українські Новини.

Переможцем визнаний самовисуванець Борис Приходько.

Приходько народився 23 січня 1973 року в селищі Лосинівка Ніжинського району Чернігівської області, живе у Києві, має вищу освіту, радник ТОВ "Кредитна установа" Кредит-Комерц".

Таким чином були офіційно опубліковано всіх 424 обраних парламентаріїв.

Як повідомляли Українські Новини, 16 серпня Центвиборчком достроково припинив повноваження усього складу окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №210.

6 серпня ЦВК не зміг до 5 серпня включно, як це передбачено законодавством, встановити результати виборів в окрузі №210 у зв'язку з тим, що за рішенням суду там триває перерахунок голосів на дільницях.

Раніше колишній начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Криму, самовисуванець Сергій Коровченко перемагав на виборах Ради в окрузі №210.