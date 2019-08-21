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21 серпня 2019, середа, 09:46 13
Суспільство 2019-08-21T11:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві можна безкоштовно перевірити здоров'я: де і коли

У Києві можна безкоштовно перевірити здоров'я: де і коли

Лікар. Фото: depositphotos
Лікар. Фото: depositphotos

В рамках проекту "Лікар у Вашому домі" можна безкоштовно перевірити своє здоров'я. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

В Департаменті охорони здоров'я повідомили, що за минулий тиждень в рамках проекту здійснено 1110 обстежень, а всього з початку дії проекту - 92 685 обстежень.

Зазначається, що кожен бажаючий може безкоштовно пройти медичне обстеження в наметах з написом "Лікар у Вашому домі" у всіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації за станом здоров'я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру і холестерину в крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.За результатами обстежень минулого тижня в 669 киян виявлено надлишкову вагу, у 437 - підвищений артеріальний тиск, у 162 - високий рівень цукру крові, 421 - високий рівень холестерину.

Адес, дату і час обстежень можна перевірити тут.


"Крім того, минулого тижня здійснено 75 виїздів мультидисциплінарних бригад у складі лікаря, медсестри первинної ланки, вузькопрофільних фахівців. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киянам, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, щоб отримати допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні послугами безкоштовних обстежень скористалися 84 тис. киян.

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