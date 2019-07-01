Услугами бесплатных обследований "Врач в Вашем доме" уже воспользовались 84 тыс. киевлян, – КГГА

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник сообщил, что на прошлой неделе в рамках проекта "Врач в Вашем доме" осуществлено 979 обследований, а всего с начала действия проекта - 84 072 обследования.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

По словам заместителя председателя КГГА, в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью "Врач в Вашем доме" во всех районах столицы. В частности, получить первичные консультации по состоянию здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.

"По результатам обследований на прошлой неделе у 694 киевлян в рамках проекта выявлен избыточный вес, у 450 - повышенное артериальное давление, у 144 - высокий уровень сахара крови, у 369 - высокий уровень холестерина", - рассказал Николай Поворозник.

Кроме того, на прошлой неделе осуществлено 65 выездов мультидисциплинарных бригад.

"В состав бригады входят врач и медсестра первичного звена, узкопрофильные специалисты. Они выезжают в социально незащищенные семьи или к киевлянам, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь", - напомнил Николай Поворозник.