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21 серпня 2019, середа, 08:50 9
Силові структури 2019-08-21T11:30:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі під час обстрілу бойовиків поранений боєць ЗСУ

На Донбасі під час обстрілу бойовиків поранений боєць ЗСУ

Вчора, 20 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 7 разів порушили режим тиші", в результаті обстрілу був поранений український військовий. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що бойовики здійснювали обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник зздійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" – 2 рази.

За даними штабу, за минулу добу внаслідок обстрілу ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення.

З початку поточної доби, 21 серпня, бойовики здійснили 2 обстріли в районі оперативно-тактичної групи "Схід": зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі 14 серпня загинули 4 військових ЗСУ, у штабі повідомили лише про одного.

Раніше в лікарні Дніпра помер військовий, який отримав поранення 10 серпня.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі поранений український військовий

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