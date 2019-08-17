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17 августа 2019, суббота, 08:47 48
Силовые структуры 2019-08-17T08:52:08+03:00
Українські Новини
На Донбассе 14 августа погибли 4 военных ВСУ, в штабе сообщили лишь об одном

На Донбассе 14 августа погибли 4 военных ВСУ, в штабе сообщили лишь об одном

Украина снова понесла невосполнимые потери на Донбассе. В ночь с 14 на 15 августа погибли четверо военных ВСУ – Александр Колбун, Алексей Попко, Константин Гаврик и Василий Евстегнеев, пишет "24 канал".

Все военные погибли, защищая Украину во время так называемого "хлебного перемирия", которое постоянно нарушают подконтрольные России боевики. Несмотря на это, в штабе ООС сообщали лишь об одном погибшем   Перемирие, во время которого убивают: оккупанты били из минометов, погиб военный 14 августа.

20-летний Александр Колбун погиб в Луганской области 14 августа. Он был родом из села Вовчицк Маневицкого района Волынской области и служил в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев также погиб на Луганщине – в районе Золотого. 38-летний боец ​​получил огнестрельное осколочное ранение в грудь в результате обстрела со стороны боевиков.

Он был родом из села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области. У военнослужащего остались две дочери.

Также в ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб житель Днипра Алексей Попко. Он был военным 74-го отдельного разведывательного батальона.

У него осталась жена и маленькая дочь.

Четвертной защитник, погибшего на Донбассе в ночь на 15 августа – 40-летний Константин Гаврик. Он получил смертельные ранения во время обстрела оккупантами опорного пункта украинских бойцов в районе населенного пункта Хутор Вольный. К слову, боец погиб за день до своего дня рождения, которое должен был праздновать 15 августа.

Погибший был родом из города Токмака Запорожской области. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Как сообщали Українські Новини, в штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки, 16 августа, потерь ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

15 августа боевики 12 раз нарушили перемирие, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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