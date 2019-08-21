Мінімальний продуктовий набір знизився в липні на 2,9% або на 52 гривні

Продуктовий прожитковий кошик продовжує зниження вартості в липні. Про це йдеться в повідомленні на сайті Економічного дискусійного клубу.

Зокрема, в липні 2019 розрахункова середньомісячна вартість мінімального продуктового кошика становила 1733 гривні або 86% прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Для непрацюючих осіб вартість кошика необхідних продуктів становить 1406 гривень, або 90% прожиткового мінімуму.

Таким чином, минулого місяця продовжилося зниження вартості мінімального прожиткового кошика. Порівняно з червнем, у липні для працездатної особи вартість продуктів зменшилася на 52 гривні, або на 2,9%, для непрацездатної особи - на 51 гривню, або 3,5%.

Здешевлення мінімального набору продуктів харчування в липні викликано стрімким зниженням цін на:

овочі і баштанні культури врожаю (капусту, моркву, буряк, цибулю, кавуни і дині) - на 22% (понад 37 гривень),

картоплю - на 11% (15,52 грн.),

товари групи молочних продуктів (сир, масло вершкове, кефір) - на 2,6% (13,33 грн.) ,

кондитерські вироби-на 3,7% (3,33 гривні),

морські продукти - на 0,6% (за рахунок здешевлення рибних консервів).

Одночасно, в рамках груп, що входять до складу МПК, відновилося зростання цін:

яйця - на 15,2%.

фрукти - на 11%, що становить 10,05 гривні.

м'ясопродукти-на 0,9%,

хлібопродукти - на 0,7%.

До основних змін у вартісній структурі МПК, що відбулися в середині літа, слід віднести скорочення частки частки в групах "овочі і баштанні" на 1,9%, і "картопля" - на 0,6 % .

Частина витрат на продукти тваринного походження в загальних витратах на харчування в межах МПК порівняно з минулим місяцем, зросла на 1,5% і досягла 60,1%. Серед груп МПК найвищий питому вагу зберігають групи "молочні продукти" (28,5% або 495 грн.), "м'ясопродукти" (24,8% або 429 гривень) і "хлібопродукти" (11,2% або 195 гривень). Найменша частка в групах "яйця" (1,5%), "інші продукти" (1,5%) і "масло та рослинні жири (1,8%).

За розрахунками ЕДК, вартість МПК зросла:

Таблиця порівняння підняття цін на період з грудня по липень 2018 року. Сриншот:edclub.com.ua

В минулому місяці, істотно скоротилася частка витрат на придбання мінімального продовольчого кошика по відношенню до величини прожиткового мінімуму для працездатної особи вона знизилася з 93% до 86%, для непрацездатної особи - з 97% до 90%. Цьому сприяло зниження загальної вартості продуктів харчування-складових МПК, так і підвищення з 1 липня поточного року рівнів прожиткового мінімуму на 4,5%.

Як повідомляли Українського Новини, в липні 15% подорожчали курячі яйця і подешевшав набір для борщу. За червень ціни на десяток яєць знизилися на 4,5 гривні.