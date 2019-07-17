За июнь цены на десяток яиц снизились на 4,5 гривны

В июне средние потребительские цены на яйца снизились на 26,6%, или на 4,53 гривны, до 12,47 гривны за 10 штук по сравнению с маем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Самые высокие средние цены зафиксированы в Харьковской области - 16,27 гривны/10 штук, а самые низкие - в Черновицкой области - 9,4 гривны/10 штук.

В мае средние потребительские цены на яйца находились на уровне 17 гривен за 10 штук.

Также за прошлый месяц цены на гречку повысились на 0,4%, или на 0,07 гривны, до 16,58 гривны/кг по сравнению с маем.

При этом цены на макаронные изделия повысились на 0,1%, или на 0,02 гривны, до 18,27 гривны/кг, на пшеничную муку - на 0,1%, или на 0,01 гривны, до 11,83 гривны/кг.

В июне средние потребительские цены на батон повысились на 1,6%, или на 0,21 гривны, до 13,49 гривны за 500 г по сравнению с маем.

Цены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта повысились на 4,2%, или на 0,97 гривны, до 24,05 гривны/кг, на ржаной хлеб - на 1,8%, или на 0,35 гривны, до 20,04 гривны/кг.

В свою очередь цены на подсолнечное масло повысились на 0,17%, или на 0,06 гривны, до 34,99 гривны/литр по сравнению с маем.

Сахар вырос в цене на 6,5%, или на 0,92 гривны, до 15,17 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, в Украине прогнозируют рост цен на хлеб, гречку и сахар.

Всеукраинская аграрная рада прогнозирует сокращение посевных площадей под гречкой на 54% в Украине в 2019 из-за ее импорта из РФ.