Страйки в Ryanair: у вересні під загрозою зриву опинилися сотні рейсів

У вересні рейси найбільшого лоукост-компанії авіаперевізника Європи Ryanair (Ірландія), який раніше підняв ціни на багаж і пріоритетну посадку, можуть бути скасовані через страйк пілотів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Aviastop в соціальній мережі Facebook.

"Маєте квитки на RYANAIR з вильотом у найближчий час? Тоді готуйтесь до можливих неприємних сюрпризів... Схоже анонсований страйк пілотів RYANAIR у Європі таки відбудеться! Профспілці не вдалось домовитись з керівництвом авіакомпанії і та грозить подати до суду на профспілку пілотів. Під загрозою - скасування сотень рейсів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що страйкуватимуть пілоти з баз Ryanair по всій Європі, в основному на вихідні, коли є найбільший попит на авіаперельоти.

Коли відбуватимуться страйки:

бази у Іспанії - 1, 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 вересня,

бази у Великобританії та Ірландії: 22-23 серпня, 2-4 вересня,

бази в Португалії: 21-25 серпня.

Основною вимогою пілотів Ryanair є підвищення зарплатні.

Як повідомляли Українські Новини, у березні АМКУ відкрив справу проти МАУ, Ryanair і wizzair через підвищення цін на провезення ручної поклажі.

Раніше авіакомпанія Ryanair обмежив безкоштовний провіз ручного багажу.