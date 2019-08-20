Страйки в Ryanair: у вересні під загрозою зриву опинилися сотні рейсів

У вересні рейси найбільшого лоукост-компанії авіаперевізника Європи Ryanair (Ірландія), який раніше підняв ціни на багаж і пріоритетну посадку, можуть бути скасовані через страйк пілотів.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці Aviastop в соціальній мережі Facebook.\r\n"Маєте квитки на RYANAIR з вильотом у найближчий час? Тоді готуйтесь до можливих неприємних сюрпризів... Схоже анонсований страйк пілотів RYANAIR у Європі таки відбудеться! Профспілці не вдалось домовитись з керівництвом авіакомпанії і та грозить подати до суду на профспілку пілотів. Під загрозою - скасування сотень рейсів", - йдеться в ньому.\r\nЗазначається, що страйкуватимуть пілоти з баз Ryanair по всій Європі, в основному на вихідні, коли є найбільший попит на авіаперельоти.\r\nКоли відбуватимуться страйки:\r\n\r\nбази у Іспанії - 1, 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 вересня,\r\nбази у Великобританії та Ірландії: 22-23 серпня, 2-4 вересня,\r\nбази в Португалії: 21-25 серпня.\r\n\r\nОсновною вимогою пілотів Ryanair є підвищення зарплатні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у березні АМКУ відкрив справу проти МАУ, Ryanair і wizzair через підвищення цін на провезення ручної поклажі.\r\nРаніше авіакомпанія Ryanair обмежив безкоштовний провіз ручного багажу.