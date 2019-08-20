ДБР шукає, хто розповсюджує компромат про Трубу

Державне бюро розслідувань початок розслідування для встановлення автора розсилки компрометуючої інформації про директора ДБР Романа Трубу.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Так, кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державного бюро розслідувань, зловживаючи службовим становищем за допомогою сервісу поштової розсилки «Mailchip» у 9:31 7 червня провели розсилку компрометуючої інформації про Трубу.

У даній інформації йшлося про нібито виявленні корупційних порушень у діяльності директора ДБР.

Зазначена стаття була розміщена на веб-сайті «Резонанс» та на інших Інтернет-ЗМІ.

На початку серпня суд за клопотанням слідства призначив експертизу для встановлення автора даної статті, яка потім була розміщена в ЗМІ.

Авторознавча експертиза доручена фахівцям Служби безпеки України і повинна дати відповідь, зокрема, на запитання: які риси соціально-біографічного портрету автора можна встановити з даного тексту? яким є основна мова спілкування певної особи - автора даного тексту? складений текст документа особою самостійно або під диктовку?

Як повідомляли Українські Новини, з 3 червня Головне слідче управління Національної поліції веде розслідування проти Труби.

Це кримінальне провадження пов'язано з тим, що Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення в ГБР, але він тим не менш звільнив ряд співробітників центрального апарату бюро та начальника територіального управління.