ДБР шукає, хто розповсюджує компромат про Трубу

Державне бюро розслідувань початок розслідування для встановлення автора розсилки компрометуючої інформації про директора ДБР Романа Трубу.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nТак, кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.\r\nДосудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державного бюро розслідувань, зловживаючи службовим становищем за допомогою сервісу поштової розсилки «Mailchip» у 9:31 7 червня провели розсилку компрометуючої інформації про Трубу.\r\nУ даній інформації йшлося про нібито виявленні корупційних порушень у діяльності директора ДБР.\r\nЗазначена стаття була розміщена на веб-сайті «Резонанс» та на інших Інтернет-ЗМІ.\r\nНа початку серпня суд за клопотанням слідства призначив експертизу для встановлення автора даної статті, яка потім була розміщена в ЗМІ.\r\nАвторознавча експертиза доручена фахівцям Служби безпеки України і повинна дати відповідь, зокрема, на запитання: які риси соціально-біографічного портрету автора можна встановити з даного тексту? яким є основна мова спілкування певної особи - автора даного тексту? складений текст документа особою самостійно або під диктовку?\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 3 червня Головне слідче управління Національної поліції веде розслідування проти Труби.\r\nЦе кримінальне провадження пов'язано з тим, що Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення в ГБР, але він тим не менш звільнив ряд співробітників центрального апарату бюро та начальника територіального управління.