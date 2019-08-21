Монетизовані субсидії можна буде отримати в 34 банках: Кабмін розширив перелік

Кабінет Міністрів дозволив з жовтня отримувати монетизовані субсидії в 34 банках.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики з посиланням на рішення уряду, передають Українські Новини.

Уряд розширив перелік банків, через які українці можуть отримувати монетизовану субсидію. Це може бути один із 34 уповноважених банків на здійснення соціальних виплат", - сказано в ньому.

Починаючи з жовтня поточного року виплату готівкових субсидій будуть здійснювати місцеві органи соціального захисту населення.

Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або поштові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.

Тим субсидиантам, які ще не перебувають на пенсії, виплата буде здійснюватися на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку.

Якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг в іншій банківській установі - йому потрібно з відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту.

Разом з заявою необхідно надати реквізити рахунка в уповноваженому банку, в якому громадянин бажає отримувати субсидію готівкою.

Одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках, до надання інформації про платіжні реквізити будуть отримувати субсидію через акціонерне товариство "Укрпошта" за адресою, вказаною при зверненні за субсидією.

Ті, кому призначена безготівкова субсидія, зможуть отримувати її виключно через Ощадбанк.

Монетизовану субсидію можна отримувати через будь-який із зазначених банків: Укрексімбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Ідея Банк, Креді Агріколь Банк, Піреус Банк МКБ, Альфа-банк, ОТП Банк, Банк "Альянс", "Львів", Індустріалбанк, МТБ Банк, "Південний", Полтава-банк, Перший український міжнародний банк, Східно-український банк "Грант", Мегабанк, Скай Банк, Юнекс Банк, Комерційний Індустріальний Банк, Універсал Банк, Банк Кредит Дніпро, Радабанк, Банк Восток, Банк інвестицій та заощаджень "Конкорд", Мотор-банк, Акордбанк, Кристаллбанк.

Як повідомляли Українські Новини, субсидії будуть оформляти по-новому: що зміниться в новому опалювальному сезоні.

Також пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій і житлових субсидій за серпень, у той час як майже 70% пенсіонерів живуть на пенсію нижче середньої.