Заробітна плата Кириленка в липні зросла на 67,8 тисяч гривень

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка за липень склала 113,1 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кириленко в липні, склала 113 143 гривні, з них посадовий оклад - 14 783 гривні, надбавка за вислугу років - 7 391 гривня, надбавка за інтенсивність праці - 12 565 гривень, індексація - 656 гривень, премія - 2 661 гривня, відпускні - 75 086 гривень.



Сума утриманих податків склала 22 063 гривні.



Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, склала 91 080 гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, заробітна плата віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка за червень становила 45,3 тис. гривень.



Раніше Кириленко задекларував 663 тис. гривень доходів за 2018 рік. У його власності 2 квартири в Києві площею 53,2 кв. м. і 154,8 кв. м., об'єкт незавершеного будівництва (житловий будинок) в Іванковичах площею 900 кв. м, який знаходиться у власності дружини. Також Кириленко володіє двома автомобілями Skoda Superb 2013 року випуску і Toyota RAV4 2007 року випуску.



Раніше Кириленко в знак протесту проти розгляду поданих Зеленським кандидатур губернаторів покинув засідання уряду.