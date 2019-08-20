Спека посилиться, а місцями пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 21 серпня

21 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +30...+32 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+33 градуси.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nНа півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nНа сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nНа півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+21 градус, вдень +28...+34 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Ялті вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.\r\nТемпература вночі +19...+21 градус, вдень +29...+31 градус.\r\n20 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, України сягне Азорський антициклон: синоптик розповіла, де очікувати 37-градусної спеки.\r\nТим часом 20 серпня 33-градусна спека накриє майже всю Україну: прогноз погоди на 20 серпня.