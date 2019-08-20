Спека посилиться, а місцями пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 21 серпня

21 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +30...+32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+33 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +27...+33 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+21 градус, вдень +28...+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.

Температура вночі +19...+21 градус, вдень +29...+31 градус.

20 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, України сягне Азорський антициклон: синоптик розповіла, де очікувати 37-градусної спеки.

Тим часом 20 серпня 33-градусна спека накриє майже всю Україну: прогноз погоди на 20 серпня.