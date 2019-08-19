33-градусная жара накроет почти всю Украину: прогноз погоды на 20 августа

20 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+33 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nНа юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\n19 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, жара "врежет" до 37: синоптик дала предварительный прогноз на День независимости и неделю.\r\nТем временем на выходных Украина стала одной из самых холодных стран в Европе.