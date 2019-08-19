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19 августа 2019, понедельник, 14:00 998
Жизнь 2019-08-19T14:07:12+03:00
Українські Новини
33-градусная жара накроет почти всю Украину: прогноз погоды на 20 августа

33-градусная жара накроет почти всю Украину: прогноз погоды на 20 августа

Фонтан. Фото: pixabay
Фонтан. Фото: pixabay

20 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+33 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +27…+32 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

19 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, жара "врежет" до 37: синоптик дала предварительный прогноз на День независимости и неделю.

Тем временем на выходных Украина стала одной из самых холодных стран в Европе.

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