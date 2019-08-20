підписатися на розсилку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
20 серпня 2019, вівторок, 13:15 9
Політика 2019-08-20T13:30:02+03:00
Українські Новини
Спосіб привернути увагу: Нетаньяху пояснив поведінку своєї дружини в аеропорту Києва

Спосіб привернути увагу: Нетаньяху пояснив поведінку своєї дружини в аеропорту Києва

Біньямін Нетаньяху прокоментував скандальний епізод, що стався в ніч на понеділок, 19 серпня, в літаку "Ель-Аль", в якому глава уряду Ізраїлю прямував до Києва. Сара Нетаньяху, що супроводжувала свого чоловіка під час візиту, відчитала командира корабля за те, що той не привітав її належним чином при посадці в літак, а потім кинула на підлогу сіль хліб під час урочистої церемонії зустрічі на українській землі.

Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю назвав свій візит до України "історичним", при цьому засумнівавшись у тому, чи отримав би він висвітлення в ЗМІ, якщо б не було "пригоди з хлібом".

"Ні в якому разі не було проявом неповаги до України, це повна нісенітниця. Вона навіть підібрала плаття в кольори прапора України. Але це ніхто не помітив, як і результати наших переговорів, які принесуть користь вашій країні. І мій візит міг би залишитися без уваги, якби не цей випадок. Мені це нагадує приїзд прем'єр-міністра Японії в Ізраїль, після якого до нас прийшло багато інвестицій. Але всі обговорювали те, що останнє блюдо на стіл подали в тарілці у вигляді туфлі. Схоже, ми знайшли спосіб привернути увагу. Продовжимо", — сказав Біньямін Нетаньяху.

Як повідомляли Українські Новини, це перший візит Біньяміна Нетаньяху в Київ за останні 20 років.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху хоче бути посередником в переговорах Путіна і Зеленського.

Більше новин про: Скандал офіційний візит Біньямін Нетаньяху

Архів
Новини
Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність, - Абромавічус 13:35
Натаньяху. Скріншот відео Новини Казахстану
Спосіб привернути увагу: Нетаньяху пояснив поведінку своєї дружини в аеропорту Києва 13:15
"Міністру закордонних справ" та "омбудсмену" "ДНР" оголосили про підозру за підготовку неправдивих заяв про злочини української армії 13:13
У першому півріччі Україна купила у Росії майже половину імпортованого ядерного палива 12:50
Геращенко в липні заробила майже в 2 рази більше Парубія 12:48 Документ
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Олігархи використовують Зеленського для прийняття скандального закону "Про концесії", - ЗМІ 16:42
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok