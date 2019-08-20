Спосіб привернути увагу: Нетаньяху пояснив поведінку своєї дружини в аеропорту Києва

Біньямін Нетаньяху прокоментував скандальний епізод, що стався в ніч на понеділок, 19 серпня, в літаку "Ель-Аль", в якому глава уряду Ізраїлю прямував до Києва. Сара Нетаньяху, що супроводжувала свого чоловіка під час візиту, відчитала командира корабля за те, що той не привітав її належним чином при посадці в літак, а потім кинула на підлогу сіль хліб під час урочистої церемонії зустрічі на українській землі.

Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю назвав свій візит до України "історичним", при цьому засумнівавшись у тому, чи отримав би він висвітлення в ЗМІ, якщо б не було "пригоди з хлібом".

"Ні в якому разі не було проявом неповаги до України, це повна нісенітниця. Вона навіть підібрала плаття в кольори прапора України. Але це ніхто не помітив, як і результати наших переговорів, які принесуть користь вашій країні. І мій візит міг би залишитися без уваги, якби не цей випадок. Мені це нагадує приїзд прем'єр-міністра Японії в Ізраїль, після якого до нас прийшло багато інвестицій. Але всі обговорювали те, що останнє блюдо на стіл подали в тарілці у вигляді туфлі. Схоже, ми знайшли спосіб привернути увагу. Продовжимо", — сказав Біньямін Нетаньяху.

Як повідомляли Українські Новини, це перший візит Біньяміна Нетаньяху в Київ за останні 20 років.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху хоче бути посередником в переговорах Путіна і Зеленського.