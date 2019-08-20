Геращенко в липні заробила майже в 2 рази більше Парубія

Заробітна плата голови Верховної Ради Андрія Парубія за липень склала 42,3 тис. гривень, його першого заступника Ірини Геращенко - 72,1 тис. гривень, а заступника голови Оксани Сироїд - 42,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

Зарплата Парубія за липень склала 42 262 гривні.

Перший віце-спікер Геращенко отримала в липні 72 136,95 гривні, а заступник Сироїд - 42 262 гривні.

Крім того, Парубію, Геращенко та Сироїд в липні були нараховані за 38 420 гривень на виконання депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня Геращенко переплутала столицю Нідерландів, коли хотіла посміятися над конфузом Зеленського.

Крім того Виборчий кодекс досі не переданий на підпис Парубію.