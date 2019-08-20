На "Квартал 95" могли готувати теракт в Сумах, - СБУ

Служба безпеки України затримала члена радикального угруповання за підозрою в підготовці теракту під час святкування Дня прапора та концерту "95 Кварталу" у Сумах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.



"У Сумській області Служба безпеки України попередила провокації під час масових акцій напередодні Дня Незалежності України", - сказано в ньому.



Зазначено, що співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 19-річного сумчанина, який є членом радикальної молодіжної угруповання.



Правоохоронці вважають, що він разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку в місцях масового скупчення людей.



"Правоохоронці вилучили за місцем проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси і вибухові речовини. Слідство перевіряє версію про підготовку провокаційних акцій під час масових заходів, у тому числі в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту "KVARTAL-FEST" 23 серпня на території Сумської області", - сказано в повідомленні.



Підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів.Триває досудове слідство.Як повідомляли Українські Новини, поліція розслідує як терористичний акт розстріл з гранатомета будівлю телеканалу "112 Україна".