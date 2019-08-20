підписатися на розсилку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
20 серпня 2019, вівторок, 12:26 19
Силові структури 2019-08-20T13:32:17+03:00
Українські Новини
На "Квартал 95" могли готувати теракт в Сумах, - СБУ

На "Квартал 95" могли готувати теракт в Сумах, - СБУ

"Квартал-95". Фото: Facebook/Студія "Квартал 95"

Служба безпеки України затримала члена радикального угруповання за підозрою в підготовці теракту під час святкування Дня прапора та концерту "95 Кварталу" у Сумах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"У Сумській області Служба безпеки України попередила провокації під час масових акцій напередодні Дня Незалежності України", - сказано в ньому.

Зазначено, що співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 19-річного сумчанина, який є членом радикальної молодіжної угруповання.

Правоохоронці вважають, що він разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку в місцях масового скупчення людей.

"Правоохоронці вилучили за місцем проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси і вибухові речовини. Слідство перевіряє версію про підготовку провокаційних акцій під час масових заходів, у тому числі в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту "KVARTAL-FEST" 23 серпня на території Сумської області", - сказано в повідомленні.

Підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів.Триває досудове слідство.Як повідомляли Українські Новини, поліція розслідує як терористичний акт розстріл з гранатомета будівлю телеканалу "112 Україна".

Більше новин про: СБУ Теракт Суми День прапору

Архів
Новини
Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність, - Абромавічус 13:35
Натаньяху. Скріншот відео Новини Казахстану
Спосіб привернути увагу: Нетаньяху пояснив поведінку своєї дружини в аеропорту Києва 13:15
"Міністру закордонних справ" та "омбудсмену" "ДНР" оголосили про підозру за підготовку неправдивих заяв про злочини української армії 13:13
У першому півріччі Україна купила у Росії майже половину імпортованого ядерного палива 12:50
Геращенко в липні заробила майже в 2 рази більше Парубія 12:48 Документ
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Олігархи використовують Зеленського для прийняття скандального закону "Про концесії", - ЗМІ 16:42
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok