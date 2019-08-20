Захист Павла Вовка просить ВСП розглянути питання його відсторонення від посади

Захист голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка просить Вищу раду правосуддя (ВСП) у закритому режимі розглянути питання його відсторонення від посади.

Про це на засіданні сказав його адвокат Михайло Ілляшев, передають Українські Новини.



Він зазначив, що захист підготував клопотання про закритий режим засідання ВСП.



У той же час голова ради Володимир Говоруха сказав, що це клопотання буде розглянуто після заявлених прокурором відводів.



Так, прокурор Юлія Малашич заявила відвід членам 2 ВСП, зокрема Олегу Прудивусу через наявність інформації про їх дружні відносини з Вовком.



2 серпня Генпрокуратура повідомила голові Окружного адмінсуду Києва Вовку і ще 3 суддям про підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).



Як повідомляли Українські Новини, Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.