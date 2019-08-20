У Києві на Академмістечку Mersedes насмерть збив дівчину і втік

У вівторок, 20 серпня, у Києві неподалік від станції метро "Академмістечко" сталося ДТП зі смертельним результатом. Седан Mercedes збив дівчину-пішохода і протягнув її на капоті кілька сотень метрів. На жаль, шансів у потерпілої не було. Про це повідомляє "Інформатор" з місця подій.

Аварія сталася близько 02:00.

За інформацією поліцейських, автомобіль Mercedes рухався від станції метро "Академмістечко" на дуже великій швидкості і збив дівчину, яка переходила дорогу. Сила і швидкість зіткнення була такою, що у потерпілої відірвалася нога та інші частини тіла.

"Седан загальмував біля наступного перехрестя. Водій не став чекати прибуття поліції і зник з місця події. Прибулим на місце медикам залишалося лише зафіксувати смерть дівчини. Наразі на ділянці дороги, де сталася аварія, працюють три екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Водія вже шукають", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві невідомі на Mercedes обстріляли співробітників Держслужби охорони.

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