В Киеве неизвестные на Mercedes обстреляли сотрудников Госслужбы охраны: есть пострадавшие

В Киеве в ночь на 20 августа на Голосеевской площади неизвестные на авто марки Mercedes устроили перестрелку с сотрудниками Службы охраны.

Об этом сообщает "Информатор".

"В конфликте участвовали неизвестные люди на Mercedes и сотрудники службы охраны. Причем стрельбу открыли именно люди на Mercedes", - сообщили журналистам полицейские и свидетель перестрелки.

Инцидент произошел примерно в 23:00, 19 августа. Завершилась стрельба тем, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка. На асфальте остались следы крови, и полицейские подтвердили, что в больницу увезли одного человека.

Полиция предполагает, что это не единственный человек, который пострадал в результате стрельбы.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские. Дополнительная информация станет известна, как только полицейские получат доступ к камере наблюдения, на которой была зафиксирована перестрелка.