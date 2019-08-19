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19 серпня 2019, понеділок, 21:50 15
Суспільство 2019-08-19T22:48:36+03:00
Українські Новини
У Києві Tesla відправила Range Rover на пішоходів: постраждали чотири людини

У Києві Tesla відправила Range Rover на пішоходів: постраждали чотири людини

Tesla на перехресті влетіла в Range Rover. Фото
Tesla на перехресті влетіла в Range Rover. Фото "Інформатор"

19 серпня в Києві на перетині вулиць Саксаганського та Льва Толстого сталася серйозна ДТП з постраждалими. Попередньо зіткнулися автомобілі Tesla і Range Rover. На даний момент відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 18:05.

"За попередньою інформацією, автомобіль Tesla стояв на світлофорі по вулиці Саксаганського і почав рух. Прямо перед ним з вулиці Льва Толстого вискочив Range Rover: електрокар вдарив позашляховик у бік і його викинуло на тротуар, прямо в натовп пішоходів. Range Rover збив чотирьох людей, двоє з них, за словами свідків, отримали серйозні травми та були госпіталізовані у важкому стані. Ще двоє отримали травми середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Фото:Фото: "Інформатор"

Постраждалі. Фото: Постраждалі. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, на шосе під Києвом таксі Uklon врізалося в стовп, загинула пасажирка.


Раніше біля метро "Харківська" у Києві не розминулися дві іномарки, постраждав водій.

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