У Києві Tesla відправила Range Rover на пішоходів: постраждали чотири людини

19 серпня в Києві на перетині вулиць Саксаганського та Льва Толстого сталася серйозна ДТП з постраждалими. Попередньо зіткнулися автомобілі Tesla і Range Rover. На даний момент відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 18:05.

"За попередньою інформацією, автомобіль Tesla стояв на світлофорі по вулиці Саксаганського і почав рух. Прямо перед ним з вулиці Льва Толстого вискочив Range Rover: електрокар вдарив позашляховик у бік і його викинуло на тротуар, прямо в натовп пішоходів. Range Rover збив чотирьох людей, двоє з них, за словами свідків, отримали серйозні травми та були госпіталізовані у важкому стані. Ще двоє отримали травми середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Фото: "Інформатор"

Постраждалі. Фото: "Інформатор"

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