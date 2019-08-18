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18 августа 2019, воскресенье, 09:50 58
Происшествия 2019-08-18T09:52:09+03:00
Українські Новини
Возле метро в Киеве не разминулись две иномарки, пострадал водитель

Возле метро в Киеве не разминулись две иномарки, пострадал водитель

В субботу, 17 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошла авария с участием двух автомобилей. Рядом со станцией метро "Харьковская" столкнулись Toyota и Kia. Одному из водителей понадобилась помощь медиков. Больше никто не пострадал, сообщает "Информатор".

ДТП случилось около 21:00 в субботу.

По словам участников происшествия, между Kia и Toyota двигался еще один автомобиль, в какой-то момент он резко решил перестроиться. По этой причине "японец" не успел быстро среагировать и въехал в задний бампер "корейца". Владелец Toyota сообщил, что двигался со скоростью около 60 километров в час и утверждает, что авария произошла не из-за превышения. Обе машины получили значительные повреждения: одна - переднего бампера, вторая - заднего.

Водитель "японца" травмировал лицо, у него отек пол глазом, ссадины и ушиб носа. Пассажир его авто и водитель Kia не пострадали. Участок, где случилось ДТП, оградили, по этой причине на проспекте образовалась незначительная тянучка. На месте работали правоохранители и медики. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на проспекте Бажана дотла сгорел автомобиль, а пробка мешала его потушить. Ранее в Киеве на проспекте Бажана на смерть сбили двух пешеходов.

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