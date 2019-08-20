Уманський дав прогноз по кандидатурі прем'єра

Ігор Уманський, який називається в числі претендентів на посаду прем'єр-міністра або голови Національного банку, очікує, що кандидат на пост глави уряду стане остаточно відомий до кінця наступного тижня.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Юрію Дощатову, передають Українські Новини.

"Я думаю, що протягом цього або наступного тижня", - сказав Уманський.

Економіст вважає, що прем'єром не може бути керований людина, так як таку посаду має займати політик з агресивними і чіткими рисами характеру і в той же час бути ідеологічно в одній команді з Президентом Володимиром Зеленським.

"Він повинен бути ідеологічно на людському рівні в одній команді з Президентом. Бо якщо ні, то ми знову отримаємо ситуацію політичного протистояння, де різні центри і знову нічого доброго з цього не вийде", - оцінює Уманський.

Як повідомляли Українські новини, новим прем'єром може стати таємний радник Президента Зеленського.

Уманський числиться серед претендентів на посаду прем'єр-міністра України.

В той же час "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра.