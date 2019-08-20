Уманський дав прогноз по кандидатурі прем'єра

Ігор Уманський, який називається в числі претендентів на посаду прем'єр-міністра або голови Національного банку, очікує, що кандидат на пост глави уряду стане остаточно відомий до кінця наступного тижня.\r\nПро це він повідомив в інтерв'ю журналісту Юрію Дощатову, передають Українські Новини.\r\n"Я думаю, що протягом цього або наступного тижня", - сказав Уманський.\r\nЕкономіст вважає, що прем'єром не може бути керований людина, так як таку посаду має займати політик з агресивними і чіткими рисами характеру і в той же час бути ідеологічно в одній команді з Президентом Володимиром Зеленським.\r\n"Він повинен бути ідеологічно на людському рівні в одній команді з Президентом. Бо якщо ні, то ми знову отримаємо ситуацію політичного протистояння, де різні центри і знову нічого доброго з цього не вийде", - оцінює Уманський.\r\nЯк повідомляли Українські новини, новим прем'єром може стати таємний радник Президента Зеленського.\r\nУманський числиться серед претендентів на посаду прем'єр-міністра України.\r\nВ той же час "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра.