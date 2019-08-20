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20 серпня 2019, вівторок, 06:00 22 Карта
Життя 2019-08-20T10:00:03+03:00
Українські Новини
Азорський антициклон сягне України: синоптик розповіла, де очікувати 37-градусної спеки

Азорський антициклон сягне України: синоптик розповіла, де очікувати 37-градусної спеки

Кіт. Фото: Портал Акцент
Кіт. Фото: Портал Акцент

Сьогодні, 20 серпня, України сягне Азорський антициклон, разом з яким майже всі області накриє суха, спекотна погода. Лише місцями в західних областях проллються дощі з грозами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Азорський антициклон визначатиме 20 серпня, і найближчим часом погоду в Україні. Що таке антициклон? Величезна за масштабами область високого атмосферного тиску, яка, як правило, і створює умови для сухої погоди. Що таке Азорський антициклон? Постійна, величезна область високого атмосферного тиску в Атлантичному океані біля Азорських островів на так званих "кінських" широтах. Цей антициклон живе там завжди, однак саме влітку вплив його потужне. Взимку азорський антициклон зміщується на південь і погода там, де він потужний влітку, стає нестабільною", - написала Діденко.

Також Діденко пояснила, що таке "кінські широти".

"Коли мореплавання було ще під вітрилом, штиль через антициклон змушував судна довго стояти на місці і внаслідок нестачі питної води доводилося викидати за борт коней, яких везли з Європи. Звідси і пішла ця сумна, життєзберігаюча для людей, назва - "кінські широти".

За даними Діденко, 20 серпня азорський антициклон досягне своїми хвилями і України, тому буде переважати суха сонячна погода.

Карта. Фото: Наталка Діденко/ Карта. Фото: Наталка Діденко/Фейсбук

"Хіба що над західними областями хвіст північного атмосферного фронту метнет періодичними грозовими дощами. Спека в Україні повертається. У вівторок на півдні, на сході і в більшості центральних областей очікується +28 +33 градуси. На Півночі і Заході України передбачається +25 +30 градусів. Надалі спека посилиться: у східних областях, в центрі і на півдні місцями ймовірно +35 +37 градусів", - зазначила Діденко.

Також синоптик розповіла, що 22 серпня стане свіжіше на Заході, а з 23-го серпня спека послабшає і в північній частині України. У Києві 20 серпня буде сухо сонячно і спекотно, максимальна температура повітря близько +30 градусів.

"Попередній прогноз на День Незалежності в Києві 24 серпня буде без опадів, поривчастий (але не штормовий) північно-східний вітер, температура повітря очікується комфортна, близько +26, +27 градусів", - додала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, 33-градусна спека накриє майже всю Україну: прогноз погоди на 20 серпня.

Раніше синоптик дала попередній прогноз на День незалежності і тиждень.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві погода в Карпатах Аномальна спека Наталка Діденко

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