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19 серпня 2019, понеділок, 15:36 26
Події 2019-08-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
На трасі Київ-Одеса сталася ДТП: 7-річна дитина померла на місці

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП: 7-річна дитина померла на місці

ДТП під Києвом. Фото:
ДТП під Києвом. Фото: "Инфрорматор"

Під Києвом, поблизу села Гоголів, сталася смертельна ДТП. На 43-му кілометрі траси Київ-Суми зіткнулися Chevrolet Aveo і Audi Q5. В результаті аварії загинули дві людини, ще один у реанімації. Про це повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 12:00. За попередньою інформацією правоохоронців, Chevrolet рухався по трасі у бік Києва, а Audi виїжджала на перехрестя з другорядної дороги. Q5 вдарила Aveo в бік. Після чого Chevrolet вилетів з дороги в кювет.

Наголошується, що в момент аварії в машині знаходилися двоє чоловіків і двоє дітей: хлопчик і дівчинка. Від отриманих травм 7-річна дівчинка і чоловік 1982 року народження померли на місці. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію. Ще одному потерпілому чоловікові надали допомогу на місці, але від госпіталізації він відмовився.

"За кермом Audi жінка їхала зі своєю матір'ю. Вони не постраждали. Правоохоронці провели тест на наявність алкоголю в крові у жінки-водія. Він показав нулі", - йдеться в повідомленні.

На даний момент на місці працює слідчо-оперативна група. Рух по трасі здійснюється по одній смузі. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Фото:Фото: "Інформатор"

Фото:Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, на шосе під Києвом таксі Uklon врізалося в стовп, загинула пасажирка.


Раніше біля метро "Харківська" у Києві не розминулися дві іномарки, постраждав водій.

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