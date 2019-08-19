На трасі Київ-Одеса сталася ДТП: 7-річна дитина померла на місці

Під Києвом, поблизу села Гоголів, сталася смертельна ДТП. На 43-му кілометрі траси Київ-Суми зіткнулися Chevrolet Aveo і Audi Q5. В результаті аварії загинули дві людини, ще один у реанімації. Про це повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 12:00. За попередньою інформацією правоохоронців, Chevrolet рухався по трасі у бік Києва, а Audi виїжджала на перехрестя з другорядної дороги. Q5 вдарила Aveo в бік. Після чого Chevrolet вилетів з дороги в кювет.

Наголошується, що в момент аварії в машині знаходилися двоє чоловіків і двоє дітей: хлопчик і дівчинка. Від отриманих травм 7-річна дівчинка і чоловік 1982 року народження померли на місці. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію. Ще одному потерпілому чоловікові надали допомогу на місці, але від госпіталізації він відмовився.

"За кермом Audi жінка їхала зі своєю матір'ю. Вони не постраждали. Правоохоронці провели тест на наявність алкоголю в крові у жінки-водія. Він показав нулі", - йдеться в повідомленні.

На даний момент на місці працює слідчо-оперативна група. Рух по трасі здійснюється по одній смузі. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Фото: "Інформатор"

Фото: "Інформатор"

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