33-градусна спека накриє майже всю Україну: прогноз погоди на 20 серпня

20 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+33 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

19 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, спека "вріже" до 37: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності і тиждень.

Тим часом на вихідних Україна стала однією із самих холодних країн в Європі.