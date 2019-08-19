підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
19 серпня 2019, понеділок, 14:00 32
Життя 2019-08-19T16:30:03+03:00
Українські Новини
33-градусна спека накриє майже всю Україну: прогноз погоди на 20 серпня

33-градусна спека накриє майже всю Україну: прогноз погоди на 20 серпня

Фонтан. Фото: pixabay
Фонтан. Фото: pixabay

20 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+33 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

19 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, спека "вріже" до 37: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності і тиждень.

Тим часом на вихідних Україна стала однією із самих холодних країн в Європі.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві погода в Карпатах

Архів
Новини
Пінний фонтан. Фото: КП УЗН Подільського району
На Подолі у Києві вандали налили в фонтан мило і розмалювали лавочки 16:32
Київ та Єрусалим відкриють центри розвитку високих технологій, - прем'єр Ізраїлю 16:27
Проект UNBA NextGen посприяє підвищенню якості правової допомоги українцям, - НААУ 16:20
Фармпромисловість стала драйвером зростання економіки, - ЗМІ 16:01
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни вугілля й стримувала зростання цін, - Трохимець 12:55
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Річард Вільямс. Фото:.Вікіпедія
Помер аніматор культових фільмів Річард Вільямс: найвідоміші роботи художника 11:36
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером 23:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok