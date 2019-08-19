33-градусна спека накриє майже всю Україну: прогноз погоди на 20 серпня

20 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+33 градуси.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nНа півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nУ центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nНа сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nНа півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\n19 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, спека "вріже" до 37: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності і тиждень.\r\nТим часом на вихідних Україна стала однією із самих холодних країн в Європі.