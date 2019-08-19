Бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській, - СЦКК

Бойовики "ЛНР" затягують процес демонтажу фортифікаційних споруд мосту у Станиці Луганській. Про це на сторінці прес-центру штабу операції Об'єднаних сил повідомили представники української сторони у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

"У зв'язку з завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській українська сторона готова провести дзеркально демонтаж фортифікаційних споруд. Однак з боку тимчасово окупованій території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовжити роботи на протилежній стороні до 25 серпня, що виключає можливість для української сторони почати зазначені вище роботи", – йдеться в повідомленні.

В СЦКК підкреслили, що такі дії противника свідчать про навмисному зриві запланованих заходів.

Автомобільний міст через Сіверський Донець в Станиці Луганській підривали кілька разів, остаточно він був зруйнований після зіткнення 19 березня 2015 року. На його місці спорудили тимчасовий дерев'яний міст.

Як повідомляли Українські Новини, в Станиці Луганській не могли розмінувати міст з-за відсутності гарантій безпеки від бойовиків.

Раніше тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) домовилася про початок розмінування прилеглої до мосту території в Станиці Луганській з 1 серпня.