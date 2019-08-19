Суд розгляне ще один позов до "Укрнафти" про стягнення заборгованості

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) просить Окружний адміністративний суд стягнути з найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" 547,1 млн гривень податкової заборгованості при тому, що загальна сума боргів компанії перевищила 15 млрд гривень.\r\nПро це свідчить ухвала суду від 14 серпня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з матеріалами справи, Офіс великих платників податків просить стягнути заборгованість з банківських рахунків компанії.\r\nВ обґрунтування позовних вимог відомство зазначило, що податковий борг утворився на підставі нарахування грошового зобов'язання, визначеного податковими повідомленнями-рішеннями.\r\nСуд визнав подану заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у травні суд зобов'язав "Укрнафту" погасити заборгованість із рентної плати.\r\nРаніше Міжнародний арбітражний суд ухвалив рішення на користь "Укрнафти" у справі про захоплені Росією в Криму активи компанії.\r\nВ 2018 "Укрнафта" різко збільшила прибуток.\r\n50%+1 акція "Укрнафти" належить НАК "Нафтогаз України", 13,6% - компаніям Littop Enterprises Limited і Bridgemont Ventures Limited і 12,9% - Bordo Management Limited.\r\n9,9% акцій компанії належать іншим акціонерам.