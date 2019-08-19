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19 серпня 2019, понеділок, 10:06 14
Економіка 2019-08-19T10:45:02+03:00
Українські Новини
Суд розгляне ще один позов до "Укрнафти" про стягнення заборгованості

Суд розгляне ще один позов до "Укрнафти" про стягнення заборгованості

Судове рішення (ілюстрація). Фото: sud.ua
Судове рішення (ілюстрація). Фото: sud.ua

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) просить Окружний адміністративний суд стягнути з найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" 547,1 млн гривень податкової заборгованості при тому, що загальна сума боргів компанії перевищила 15 млрд гривень.

Про це свідчить ухвала суду від 14 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами справи, Офіс великих платників податків просить стягнути заборгованість з банківських рахунків компанії.

В обґрунтування позовних вимог відомство зазначило, що податковий борг утворився на підставі нарахування грошового зобов'язання, визначеного податковими повідомленнями-рішеннями.

Суд визнав подану заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.

Як повідомляли Українські Новини, у травні суд зобов'язав "Укрнафту" погасити заборгованість із рентної плати.

Раніше Міжнародний арбітражний суд ухвалив рішення на користь "Укрнафти" у справі про захоплені Росією в Криму активи компанії.

В 2018 "Укрнафта" різко збільшила прибуток.

50%+1 акція "Укрнафти" належить НАК "Нафтогаз України", 13,6% - компаніям Littop Enterprises Limited і Bridgemont Ventures Limited і 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акцій компанії належать іншим акціонерам.

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